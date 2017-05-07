Москва, 7 мая, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади в Москве. об этом сегодня, 7 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Репетиция Парада Победы на Красной площади

На генеральной репетиции была проверена слаженность пеших рядов, военной и воздушной техники. На Красной площади присутствовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков.

В этом году в Параде Победы примут участие около 10 тысяч человек, 114 единиц техники, а также 72 воздушных судна.