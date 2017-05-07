Севастополь, 7 мая, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Новое жилье в Севастополе получили 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Ключи от квартир в новых домах на Античном проспекте в Гагаринском районе, 6 мая вручили представители руководства города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Https://sevastopol.gov.ru Ветеранам Севастополя подарили квартиры

«Вручение квартир — это лишь малая часть благодарности за ваш подвиг, который подарил всем нам будущее. В первом квартале 2017 года квартирами обеспечены трое ветеранов, сегодня еще десять. Запросов на получение жилья в данный момент больше нет. Если в течение года они буду появляться — мы оперативно отреагируем», — сказал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Новоселом стал 90-летний Иван Захарович Кошмак. В очереди на квартиру он стоял около семи лет, перебираясь с одной съемной квартиры на другую. Среди получивших квартиры и инвалид Великой Отечественной войны Владимир Григорьевич Окара. Он участвовал в операциях по освобождению Прибалтики. В армию его призвали 17-летним, в боевых действиях на фронте он оказался в октябре 44-го. Он признался, что жилье для него стало приятным подарком.

«Мы очень благодарны Российской Федерации за то, что у нашего города появилась возможность приобретать квартиры для ветеранов. Для нас это очень большое счастье — видеть радость в ваших глазах и разделить ее с вами», — обратилась к ветеранам председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.