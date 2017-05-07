Севастополь, 7 мая, 2017, 11:34 — ИА Регнум. К 9 Мая около трех тысяч ветеранов, проживающих в Севастополе, получат по пять тысяч рублей от правительства Москвы. Соответствующее соглашение было подписано между правительствами двух городов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя (фрагмент). 1942

Всего на предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны московское правительство выделило 15 млн рублей.

«После вступления в силу постановления и прихода денег межбюджетного трансферта мы в ближайшее время осуществим перевод на карточки ветеранам этих денег», — уточнил директор департамента труда и соцзащиты Севастополя Станислав Борисенко.

Москва ежегодно выплачивает ветеранам дополнительное пособие, правительство Москвы неизменно ко Дню Победы выделяло денежную помощь севастопольским ветеранам в размере пяти тысяч рублей на одного человека.