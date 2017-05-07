Дамаск, 7 мая, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республики оценил обстановку в четырех зонах деэскалации, которые начали действовать после подписания соответствующего Меморандума на межсирийских мирных переговорах в Астане (Казахстан). Соответствующую информацию распространила пресс-служба центра по примирению враждующих сторон в Сирии сегодня, 7 мая.

Syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

По оценкам российских военных, оперативная обстановка в районах действия меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике является стабильной. Другие страны-гаранты (Иран и Турция) также оценивают обстановку в зонах деэскалации как стабильную.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 18 нарушений в провинциях: Дамаск — 10, Латакия — 3, Деръа — 3, Хама — 2. Турецкой частью зафиксировано 15 нарушений: Дамаск — 2, Деръа — 3, Хама — 7, Хомс — 3», — сказано в сообщении российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российские военные подчеркивают, что в основном нарушения представляли беспорядочную стрельбу из стрелкового оружия в тех районах, которые контролируют боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Самым крупным нарушением, которое зафиксировала российская сторона, стал минометный обстрел позиций сирийской правительственной армии со стороны группы боевиков в районе населенного пункта Зеллакият (21 км северо-западнее города Хама).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках очередного раунда межсирийских мирных переговоров в Астане страны-гаранты переговоров — Россия, Турция и Иран — подписали Меморандум о создании зон деэскалации.

На основании Меморандума созданы четыре зоны деэскалации.

Первая включает в себя провинцию Идлиб, также определенные части соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо).

Вторая зона — определенные части на севере провинции Хомс. Третья — Восточная Гута, четвертая — определенные районы на юге Сирии (провинции Деръа и Кунейтра).