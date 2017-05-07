Стамбул, Турция, 8 мая, 2017, 02:51 — ИА Регнум. История конфликта 50-х годов, когда у патриархата Русской православной церкви был реальный шанс унаследовать статус Вселенского от притесняемого Турцией Константинопольского патриархата, может иметь отношение к происходящему на наших глазах повороту Анкары в сторону нового османизма. Об этом в своей статье рассуждает Станислав Стремидловский, обозреватель ИА REGNUM.

Kontranews.gr Патриарх Варфоломей — крайний или последний?

Халифатистская религиозно-политическая логика, которой следовала Османская империя, постоянно пыталась принизить статус константинопольского патриарха, сведя его роль к главе религии находящихся на территории Турции греков и только. В 1924 году этот процесс чуть было не кончился изгнанием патриарха из Константинополя.

В новой Турецкой Республике конфликт разгорелся в момент обострения ситуации вокруг турецко-греческих отношений. Как изменится отношение к константинопольскому патриархату сейчас, когда Турция отходит от сближения с Европой?

Подробности читайте в статье: Новая Турция: кто примет константинопольского патриарха?

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Станислава Стремидловского, посвященные актуальным взаимоотношениям политики и религии.