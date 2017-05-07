Иран учтет мнение населения Нагорного Карабаха
Тегеран, 8 мая, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Представитель иранского МИД Бахрам Касеми, выступая по поводу состоявшейся в Москве встречи, посвященной поиску путей прекращения Нагорно-Карабахского конфликта, высказал несколько положений. Эти заявления вполне могут быть охарактеризованными как сенсационные. В чем состояла необычность и новизна высказываний, объясняет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.
Касеми охарактеризовал две составляющие, сочетание которых должно, по его мысли, обеспечить решение проблемы Нагорного Карабаха. Таковыми он считает, во-первых — международное участие в решении проблемы, а во-вторых — приоритет мнения самого народа, населяющего НКАО.
Здесь-то и кроется сенсационность, ибо высказанная точка зрения противоречит, например, азербайджанской, поддержка которой считалась до сих пор неизменной прерогативой Ирана. Что же изменилось за последнее время в иранском отношении к проблеме НКАО настолько серьезно, что позволило иметь место таким высказываниям представителя иранского МИД?
Читайте подробности в статье: Нагорный Карабах: Иран выступил за право народа
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