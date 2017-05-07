Тегеран, 8 мая, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Представитель иранского МИД Бахрам Касеми, выступая по поводу состоявшейся в Москве встречи, посвященной поиску путей прекращения Нагорно-Карабахского конфликта, высказал несколько положений. Эти заявления вполне могут быть охарактеризованными как сенсационные. В чем состояла необычность и новизна высказываний, объясняет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Касеми охарактеризовал две составляющие, сочетание которых должно, по его мысли, обеспечить решение проблемы Нагорного Карабаха. Таковыми он считает, во-первых — международное участие в решении проблемы, а во-вторых — приоритет мнения самого народа, населяющего НКАО.

Здесь-то и кроется сенсационность, ибо высказанная точка зрения противоречит, например, азербайджанской, поддержка которой считалась до сих пор неизменной прерогативой Ирана. Что же изменилось за последнее время в иранском отношении к проблеме НКАО настолько серьезно, что позволило иметь место таким высказываниям представителя иранского МИД?

Читайте подробности в статье: Нагорный Карабах: Иран выступил за право народа

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