Майма, Алтай, 7 мая, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Жительнице Майминского района Полине Манеевой в октябре 2017 года исполнится 98 лет. Но создается ощущение, что годы над нею не властны. Полина Ивановна — труженица тыла, оптимистка, любительница задушевных разговоров, песен военных лет и частушек «с огоньком».

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Портрет Владимира Хряпенкова с супругой работы В. Октября

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Полина Ивановна Манеева

Она настолько легкий на подъем человек, что с удовольствие согласилась сесть в «Газель» и отправиться в гости к художнику Владимиру Хряпенкову в село Дубровка. А еще в гости к Хряпенкову поехали 92-летний Василий Ирлик и 81-летний Николай Снитко.

«Встреча была организована в рамках акции «Живая память», приуроченной к празднованию Дня Победы. Мы хотели, чтобы ветераны пообщались друг с другом в душевной теплой компании, вспомнили былые времена, попели песни», — рассказала директор управления социальной поддержки населения Майминского района Лариса Стрельникова.

Повседневные занятия героев

«Встаю утром, печку топлю, кушать готовлю, на улицу иду», — так Полина Манеева ответила на вопрос, чем она обычно занимается днем. Николай Снитко рассказал, что он любит смотреть спортивные каналы и новости по телевизору, а Василий Ирлик — читать газеты.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Полина Манеева и Николай Снитко

Про ситуацию на Украине ветераны разговаривать не захотели, несмотря на то, что они интересуются новостями. Видимо, слишком болезненной для них является эта тема, ведь в годы Великой Отечественной войны украинцы и русские бок о бок защищали Родину от фашистов.

«В Майминском районе в настоящее время проживают 16 ветеранов, 252 труженика тыла, 1050 детей войны и более 60 вдов ветеранов», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель районного совета ветеранов Вера Берняева.

О родной Майме

Республика Алтай славится не только красивейшей природой и завораживающими видами, но и, к сожалению, очень высокой стоимостью коммунальных услуг. По словам Николая Снитко, только за отопление в холодное время года ему приходится платить от 3000 рублей. Он удивился таким суммам, переехав в Республику Алтай из другого региона. А в остальном село Майма ветеранов устраивает.

«Майма — это лучшее село. Здесь прекрасная природа, очень хорошие люди. Многие хотят приобрести здесь участок и отстроить жилье. Я живу в Майме вот уже 60 лет и могу сказать, что село сильно изменилось», — рассказывает Василий Андреевич.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Встреча получилась душевной

От разговоров о родной Майме ветераны перешли к более глобальным темам.

«Наше поколение подарило вам Победу над фашизмом, поработившим практически весь мир. Помните, как далась нам эта победа. На военную машину Гитлера работали миллионы человек. И русский солдат сумел сломать хребет этой машине, а потом еще и вывести страну из послевоенной разрухи. Государство наше было сильнейшим, мы были первопроходцами в космосе. Никто нас не мог опередить в этом направлении. Это все достигалось большим трудом. Дети войны и оставшиеся в живых участники войны, пришедшие с фронтов, трудились, не покладая рук. Мы приложили много усилий, чтобы восстановить свое государство. Мы оставили вам в наследство страну, на которую весь мир смотрел как на образец жизни простых людей. А что мы имеем сейчас?», — рассуждает Ирлик.

Ветераны и труженица тыла с трепетом вспоминают «прежний порядок»: «Бесплатное образование, бесплатная медицина, обязательный труд, обеспечивающий жизнь человека, все это у нас было… Молодежь должна приложить все усилия, чтобы сохранить страну».

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Увы, в рюмках — яблочный сок

Снитко в ответ заметил, что сейчас в России развелось «слишком много олигархов и чиновников». А по телевизору, по мнению Полины Манеевой, показывают «только песни, пляски, болтовню, и даже «Сельского часа» не стало».

Балтиец

Затем слово взял хозяин гостеприимного дома — Владимир Хряпенков: «Я прожил большую, сложную, тяжелую, но счастливую жизнь. Прошел плен. Я — партизан Великой Отечественной войны. Но самые лучшие мои годы — это пять лет службы в военно-морских силах Советского Союза. Я — Балтиец».

К месту тут пришлись и слова старой дворовой песни, которые в ходе беседы вспомнил (немного переиначив их на свой лад) Владимир Кондратьевич:

У него походка, словно лодочка, качается,

На нем сидят красиво брюки-клеш.

Скажите папеньке, что мы решили с маменькой,

Что мужем моим будет с Балтики матрос.

«Были времена… А сейчас я на 8 сантиметров ниже, и в плечах — на пять сантиметров уже. Только вот живот больше», — не удержался от шутки хозяин дома.

Затронули в своей беседе ветераны и тему службы в армии. Василий Ирлик рассказал, что он «ушел на войну в 17 лет».

«В наше время мы не знали, что такое отказ от службы в армии. Не было и дедовщины. В армии царили порядок и уважение — младшего состава к старшему и наоборот. Для нас государство и Родина были святыми словами», — сказал он.

Владимир Кондратьевич согласился с Василием Ирликом.

«В наше время тех, кто не был призван на службу, называли белобилетниками. Так вот, для них это была целая трагедия. И даже девчата на них уже как-то косо смотрели. Армия была ухоженная в любое время. Я был призван в военно-морские силы сразу после войны. Полдержавы лежало в руинах, все было выжжено, разбито и разрушено. Но мы были одеты с иголочки. Я до сих пор вспоминаю белые брюки, белую фуражку и меховую техническую куртку, — говорит Хряпенков. — И питание было изумительное, я и сейчас помню, как были вкусны флотский борщ, макароны с мясом по-флостки и знаменитый флотский компот».

Затем художник напомнил про ситуацию, сложившуюся в 90-годы. А именно про трагедию на острове Русском, когда зимой 1992−1993 гг. в частях Тихоокеанского флота на Русском от голода умерли четыре матроса-новобранца, еще более 250 моряков попали в госпиталь с дистрофией.

«Я — ярый сталинист. Я считаю, что при Сталине была держава. Этот факт даже признал Черчилль, который страшно ненавидел Сталина», — сказал Хряпенков. «Ненавидел, но страшно боялся», — добавил Ирлик.

В хорошей компании, за воспоминаниями и за чашкой ароматного чая с тортом время пролетело незаметно. Встреча подошла к концу. Тут уж Полина Ивановна не удержалась и запела песню про Катюшу. Пела она душевно. И этот пронзительный голос ее запомнится надолго всем, кому довелось его услышать…

Справка: Василий Андреевич Ирлик родился 25 декабря 1924 года в Волгоградской области. На войну был призван в 1942 году, демобилизован в 1947 году. Сражался с врагом на Забайкальском фронте. Награжден Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», Орденом Славы III степени, медалью «За Победу над Германией», Орденом Трудового Красного знамени.

Николай Иванович Снитко родился 30 апреля 1936 года на Украине. Он приравнен к Участникам Великой Отечественной войны, проходил службу в Венгрии в 1956 году.

Владимир Кондратьевич Хряпенков родился 18 декабря 1930 года в селе Стогово Смоленской области. В 1942 году был партизаном. Проходил службу в армии с 1949 по 1954 год (Балтийский флот). Имеет множество наград, в том числе медаль «За Победу над Германией». Известный художник.

Полина Ивановна Манеева родилась 6 октября 1919 года. Является труженицей тыла.