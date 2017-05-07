Эстония, 7 мая, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В Эстонии перезахоронят останки бойцов Красной Армии, которые были обнаружены в ходе поисковой деятельности активистов военно-исторического объединения Vironia. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба мэрии Таллина.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мая. Вечно Молодые

Сообщается, что траурно-торжественная церемония состоится сегодня на эстонском кладбище города Маарду, который находится недалеко от Таллина. Будут перезахоронены останки более 100 бойцов Красной Армии, которые погибли при освобождении эстонской территории от нацистов во время Великой Отечественной войны.

На церемонию перезахоронения приглашены представители дипломатических миссий России, Белоруссии и Казахстана. Также будут присутствовать местные жители и представители властей и ветераны, которых до места доставит специальный транспорт.

К сожалению, удалось идентифицировать останки только восьми бойцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемонии перезахоронения бойцов Красной Армии на мемориале Маарду проводятся с 2005 года. Сейчас там захоронено 942 погибших. В текущем году на кладбище Маарду начнется строительство часовни, которое должно завершиться в 2018 году.