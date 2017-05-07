Флоренция, Италия, 8 мая, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Великий итальянский мыслитель Никколо Макиавелли в своем основополагающем труде «Государь» утвердил в качестве центральной мысли имморализм политических элит как условие устойчивости государства. Народ должен заниматься своими мелкими житейскими проблемами и бесконечно ценить малые блага. Как цинично повторяют в нашей современной реальности «не поднимать голову от корыта». А власти следить за тем, чтобы проблемы условного «корыта» были единственными, доступными пониманию народа, т. е. поддерживать необходимый уровень общественного невежества.

Джон Кольер. Бокал вина с Цезарем Борджиа. 1893

Практика позднейших веков показала неистребимую популярность логических построений Макиавелли и бесконечную пагубность их же, дающих тактический выигрыш, но неизменно ведущих к деградации и проигрышу в перспективе. Есть ли выход из этого замкнутого круга, и что необходимо сделать, чтобы из него вырваться, рассматривает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

В наше время, в связи с повсеместным провалом демократии как народовластия, заменой ее более или менее сложной манипуляцией, вопросы, которые поднял Макиавелли, звучат особенно остро. Цивилизация, давшая миру гигантский технический прогресс, связавшая воедино культуры всего земного шара, эта цивилизация находится сейчас в кризисе, из которого только два выхода.

Либо капитуляция и провал, в надежде на «помощь» тех, кто еще демонстрирует новые достижения на Востоке. Либо поиск нового ответа в рамках той парадигмы, которая обеспечила человечеству многие блистательные открытия и возможности Нового Времени.

Подробности читайте в статье: Что народ может противопоставить правящим элитам и их манипулированию

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Дмитрия Буянова, посвященные вопросам политики, культуры и общества.