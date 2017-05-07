Лондон, 8 мая, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Обсудив условия выхода Великобритании из объединенной Европы, главы стран-членов достигли согласия на удивление быстро. И судя по всему, мало Лондону не покажется. О том во что обойдется британцам их выход, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

При обсуждении условий мнения Британии не спрашивали. То есть, конечно, она может его иметь, но оно не будет ни на что влиять. Самым главным вопросом, волнующим остающихся, стали — разумеется — деньги. Сколько — пока неизвестно: ранее в прессе мелькала сумма в 60 миллиардов, но подтверждений еще не последовало. Возможно, сумма отступных станет известна 22 мая.

Действовали собравшиеся жестко, сразу давая понять, что былого отношения уже не будет. Об этом сказала и Ангела Меркель, говоря об экономической составляющей вопроса, и президент Франции, без лишних экивоков сообщивший, что после Брексита Британии будет хуже. Лидеры прочих стран поддержали негативистскую риторику. В целом стало понятно, что с Британией общаться на равных более не намерены: выход из ЕС — своего рода дауншифтинг.

Примечательным образом поменялась позиция и в отношении территориальной целостности Великобритании: политика двойных стандартов уже пришла в действие по отношению к уходящему. И если до Брексита Евросоюз негативно относился к отделению Шотландии и Северной Ирландии, то теперь отношение к сепаратизму изменилось в более благоприятную сторону. Этим двум странам, как оказалось, вполне можно рассчитывать на членство в ЕС: с Ирландией все особенно просто, здесь откалывающаяся от Британии часть просто станет частью страной-члена Евросоюза.

Но самое примечательное — что Евросоюз собирается сделать последнюю попытку образумить Британию. Какими средствами это теоретически возможно — читайте здесь: Brexit: пир европейских хищников

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