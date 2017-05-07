Великобритания, 7 мая, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В «самом бесполезном аэропорту в мире» впервые совершил посадку пассажирский самолет. Об этом сегодня, 7 мая, пишет Times.

manolofranco Самолет

Сообщается, что в Международном аэропорту острова Святой Елены впервые с момента его постройки приземлился пассажирский самолет. Это был пассажирский лайнер из Южной Африки, на борту которого находились 60 человек.

«Самым бесполезным в мире» аэропорт на острове Святой Елены прозвали потому, что на строительство этой воздушной гавани было потрачено 285 млн фунтов стерлингов (около $370 млн), но первый самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу аэропорта только сейчас — более чем год спустя после завершения строительства.

Кроме того, аэропорт построен на утесе на берегу Атлантического океана, поэтому на ВПП постоянно дует сильный ветер, что затрудняет посадку и взлет.

Остров Святой Елены — это маленький вулканический остров в южной части Атлантического океана. Этот остров является заморской территорией Великобритании и расположен в Атлантическом океане в 1800 км к западу от Африки.

До открытия Суэцкого канала остров Святой Елены имел стратегическое значение, так как был пунктом пополнения припасов на пути кораблей в Индию. Но после открытия канала свое стратегическое значение остров потерял.

Сейчас на острове проживают чуть более 4 тысяч человек. Местное население занимается рыболовством, разведением домашнего скота и продажей изделий кустарных промыслов. До строительства аэропорта на остров можно было попасть только на корабле.

Единственное, чем примечателен остров Святой Елены — это то, что именно здесь находился в ссылке и умер император Французской империи Наполеон Бонапарт. Он прожил на острове с 1815 по 1821 год в доме в населенном пункте Лонгвуд. Там же Наполеон был захоронен (позже могила была перенесена в Париж).