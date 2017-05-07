Ташкент, 7 мая, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В столице Узбекистана реализуется программа строительства современных локальных котельных на базе гелиоустановок для обеспечения горячей водой и теплом жилых и социальных объектов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель ташкентской городской администрации.

Bruce Батарея отопления

«В 2017 году в столице будут возведены 211 котельных, в частности, 134 из них будут расположены на крышах многоэтажных домов, 77 — на территории массивов. На эти цели будет выделено 170 миллиардов сумов (один доллар — 3740 сумов)», — сообщил собеседник агентства.

Новый проект, по его словам, реализуется из-за технически и морально устаревших котельных и сетей системы централизованного теплоснабжения в Ташкенте, проложенных еще во времена СССР.

Представитель ташкентской администрации указал, что «экологически чистые котельные имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционной централизованной системой отопления, вода на основе современной технологии будет нагреваться от солнечной энергии и распределяться по квартирам».

"Это позволит экономить природный газ, предотвратить потери при поставке теплоэнергии потребителям и возникновение аварийных ситуаций, снизить расходы», — отметил собеседник агентства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021 годы, которая включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.