Вашингтон, 7 мая, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Перу Педро Кучински. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Freedomboy18 Педро Кучински

Сообщается, что лидеры Перу и США обсуждали варианты преодоления политического и экономического кризиса в Венесуэле. Президент Трамп подчеркнул, что США будут работать вместе с Перу по поиску путей для улучшения демократических институтов и помощи народу Венесуэлы.

В свою очередь, президент Кучински поблагодарил президента США за гуманитарную помощь, которую Штаты направили в Перу после сильнейшего наводнения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле уже более месяца не утихают антиправительственные протесты. Парламент страны, который контролирует оппозиция, пытался инициировать импичмент президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Но Мадуро и его команда смогли блокировать оппозиционный парламент и отсечь его от реальной власти в стране. Тогда оппозиция решила вывести людей на улицы. В ходе беспорядков погибли уже 37 человек, более 700 получили ранения. Центром протестов является столицы Венесуэлы — город Каракас.

Внутриполитическая борьба в Венесуэле обострилась на фоне углубляющегося экономического кризиса. Экономика Венесуэлы во многом зависит от экспорта нефти. Проблемы начались тогда, когда мировые цены на нефть начали стремительно падать.