Париж, 7 мая, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Во Франции начался второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (9:00 мск). Голосование продлится до 19:00 (20:00 мск). В некоторых крупных городах избирательные участки закроются в 20:00 (21:00 мск).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пьедестал

Всего открылись 66 тысяч 546 избирательных участков. Для обеспечения безопасности в день выборов задействованы более 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Голосование на части заморских территорий Франции прошло накануне, 6 мая из-за разницы во времени. Кроме того, заранее могли проголосовать французы, проживающие в США, Канаде и странах Латинской Америки.

В истории Пятой французской республики это уже 11-е выборы президента. Согласно Конституции Франции глава государства избирается на пятилетний срок путем прямого тайного голосования. Один и тот же гражданин может быть переизбран на высший пост в республике один раз.

По данным МВД Франции, правом голоса в республике обладают около 47 миллионов граждан старше 18 лет.

Во втором туре президентских выборов участвуют только два кандидата, набравшие наибольшие число голосов по итогам первого тура. В нынешних выборах — это лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Французским средствам массовой информации запрещено публиковать любую информацию о предварительных итогах выборов до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро.