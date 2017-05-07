Ростов-на-Дону, 7 мая, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Буквально в трёх километрах от древней столицы донского казачества — станицы Старочеркасской — находится единственная сохранившаяся до наших дней земляная крепость Святой Анны, которая была построена в 1730 году по приказу императрицы Анны Иоанновны. Бывший форпост русских войск в годы войны с Турцией теперь является площадкой для проведения традиционных казачьих игр — шермиций, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 мая.

Екатерина Булатова REGNUM Донской рылей

Екатерина Булатова REGNUM Донские красавицы-казачки

Накануне, в день Святого Георгия Победоносца, здесь стартовали состязания, посвященные 380-летию взятия Азова донскими казаками. В программу игр включены фехтование на шашках, пиках и шотландских палашах, чемпионат по айданам, кулачные бои, стрельба из лука и многое другое.

Впервые над крепостью Святой Анны в эти дни разносятся традиционные казачьи песни, которые сопровождает игра на древнем казачьем инструменте — донском рылее. Он пользуется особой популярностью у гостей и участников шермиций.

Традиционно казаки демонстрируют казачье боевое искусство в канун священного праздника — Дня Победы. Об этом напомнил депутат донского парламента казачий полковник Николай Шевченко. Он отметил вклад казаков в Великой Отечественной войне и пожелал мирного неба над головой.

Екатерина Булатова REGNUM Хранитель истории и традиций Тихого Дона

В этом году в гости к казакам Тихого Дона приехали друзья из Шотландии, впервые посетившие Ростовскую область и станицу Старочеркасскую в прошлом году. О братском единстве и сплочении сказал в своей речи член оргкомитета Горских игр (Шотландия), руководитель делегации Франк Этерсон.

Екатерина Булатова REGNUM Представитель шотландской делегации

В течение двух дней на территории Аннинской крепости развернут палаточный лагерь, работает ярмарка народных ремесленников, организована полевая кухня.