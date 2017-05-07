Вашингтон, 7 мая, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил не останавливаться больше в Нью-Йорке, так как это слишком дорого обходится федеральному бюджету. Об этом глава США написал в своем Twitter-аккаунте сегодня, 7 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Накануне в Нью-Йорке Трамп встречался с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом. После встречи Трамп не остался в своей башне в центре мегаполиса, а поехал в Бедминстер, расположенный в 65 километрах к западу от Нью-Йорка в штате Нью-Джерси.

В Бедминстере находится элитный гольф-клуб, который Трамп приобрел ещё в 2004 году. На территории гольф-клуба расположен особняк, построенный в 1939 году, в котором и остановился Трамп.

«Причина, по которой я останавливаюсь в Бедминстере (штат Нью-Джерси), в этом красивом месте, заключается в том, что пребывание в Нью-Йорке намного дороже и создает больше неудобств», — написал президент США в своем Twitter-аккаунте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп не жалует Вашингтон и Белый дом. После победы на выборах президента США и весь переходный период до инаугурации, Трамп руководил своей командой из небоскреба Trump Tower, который расположен в центре Нью-Йорка.

Американской секретной службе, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства, было крайне сложно выполнять свои функции в центре самого большого мегаполиса США. Затраты на обеспечение безопасности Трампа были слишком велики.

После инаугурации Трамп стал курсировать между своей башней в Нью-Йорке и шикарным поместьем Мар-а-Лаго во Флориде, периодически заезжая в Белый дом подписать несколько указов или законов.

Напомним, Трамп является самым богатым президентом в истории США и у него в собственности много объектов элитной недвижимости.