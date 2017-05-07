Берлин, 7 мая, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам своего визита в Сочи (Краснодарский край), где она встречалась с президентом России Владимиром Путиным, рассказала, как именно Запад будет взаимодействовать с Россией в ближайшее время. Соответствующее заявление Меркель сделала в своем еженедельном видеообращении, опубликованном на официальном сайте правительства Германии накануне, 6 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Переговоры в Сочи прошли 2 мая и показали, что никаких точек соприкосновения по актуальным международным вопросам между Россией и Западом нет. И Путин, и Меркель в очередной раз обозначили свои позиции по всем актуальным международным проблемам. Никакого намека на компромисс не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров признал, что между Россией и Германией есть существенные разногласия, хотя и попытался немного скрасить ситуацию, напомнив, что существует также приличный объем дел, в которых страны продолжают взаимодействовать.

«Отношения не просто теплятся, они, несмотря на разногласия, в достаточно большом объеме продолжаются», — сказал Песков.

Ничего стратегического по итогам переговоров в Сочи российские власти не сказали.

Вернувшись в Германию, Меркель в своем еженедельном обращении дала понять, как именно Запад в целом будет взаимодействовать с Россией в ближайшее время. Канцлер Германии не постеснялась и прямо сказала, что в отношении России Западу следует придерживаться политики кнута и пряника. Сделала она это в смягченных выражениях.

«Мне было очень важно не допускать прерывания нити диалога с Россией. Поэтому мы приняли все меры для того, чтобы основополагающий акт Россия-НАТО продолжал выполняться и Совет Россия-НАТО также проводил заседания. И я считаю, что, действуя таким двойным образом — с одной стороны показывая силу, но с другой демонстрируя готовность к диалогу — мы выбрали верный путь», — сказала Меркель.

Нужно понимать, что под «диалогом» Запад имеет в виду не совсем то, что понимают под этим словом в России. Диалог с Россией в западном понимании выглядит так: Запад говорит России что и как нужно делать, а Россия выполняет. Если Россия не хочет этого делать — Запад пытается заставить Россию делать то, что ему нужно, другими способами.

Фактически Меркель в очередной раз проговорила то, о чем постоянно твердит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер. Он также постоянно повторяет, что НАТО нужен диалог с Россией, но при этом также постоянно твердит о том, что военному блоку надо наращивать свою группировку у границ РФ.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что тот формат взаимоотношений с Россией, который обозначила Меркель — это верный путь к конфронтации.

«Меркель заявила: демонстрируя силу и призывая к диалогу, НАТО выбрала верный путь. Точно: верный путь к конфронтации при фиктивном диалоге», — написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.