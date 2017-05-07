Екатеринбург, 7 мая, 2017, 09:01 — ИА Регнум. В Свердловской области озеро Аятское унесло жизни четверых рыбаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Pixabay.com Озеро

В полутора километрах от базы «Дом рыбака Невьянского прииска» спасатели нашли затопленную лодку «Казанка». Затем они обнаружили тела троих рыбаков. На двоих были спасательные жилеты. Сейчас идут поиски ещё одного рыбака.

По данным регионального управления СКР, сообщение о том, что они утонули, поступило в полицию вечером 6 мая. Все рыбаки — местные жители, на озеро отправились в лодке. На месте работают представители МЧС, СКР и полиции. Причины трагедии выясняются.