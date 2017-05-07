Москва, 7 мая, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва не желает вмешиваться в «дискуссии о России» в странах Европейского союза. Об этом Лавров сказал в интервью телеканалу «Мир», опубликованном сегодня, 7 мая.

Pixabay.com Россия и ЕС

Лавров констатировал, что в некоторых странах, в частности на Западе, сложилась совершенно ненормальная ситуация, когда власти этих стран пытаются ставить идеологизированные подходы во внешней политике выше интересов своих граждан.

«Нынешняя ситуация ненормальная, когда некоторые наши западные партнеры пытаются ставить идеологизированные подходы выше интересов своих граждан», — сказал Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства считает, что в странах Евросоюза укрепляется тенденция к отказу от подобной аномалии, однако «агрессивное меньшинство пытается всячески сохранить общие позиции Евросоюза на уровне самого низкого знаменателя».

Глава МИД РФ подчеркнул, что российские власти ни в коем случае не вмешиваются во внутриполитические дискуссии в странах ЕС, но очень внимательно наблюдают за их ходом и тем, как они развиваются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резкое обострение отношений между Евросоюзом и Россией началось в 2014 году, когда страны ЕС, а также США активно поддержали и способствовали государственному перевороту на Украине. После госпереворота на Украине началась гражданская война, продолжающаяся до сих пор. Кроме того сразу после госпереворота Крым вышел из состава Украины и вернулся в Россию.

Это послужило поводом для обвинений со стороны Запада в адрес России о якобы вмешательстве во внутренние дела Украины. ЕС и США объявили о введении против России санкций, которые с каждым годом ужесточаются. Условием отмены санкций Запад ставит возвращение Крыма Украине, а также фактическую капитуляцию народных республик Донбасса.

Москва не раз указывала, что позиция Запада абсурдна и основана на ложных утверждениях. Крым не был «аннексирован» Россией — там был проведен референдум о самоопределении, в результате которого полуостров вернулся в состав РФ.

Никакого вмешательства российской армии в конфликт в Донбассе не существует и это давно признали все разведслужбы мира, но западные средства массовой информации продолжают тиражировать мифы о подразделениях ВС РФ, которые якобы воюют в Донбассе с ВСУ.

В большинстве стран Евросоюза есть политические силы, которые видят всю абсурдность западного официоза по отношению к России, и указывают на пагубность политики санкций. Однако эти силы не находятся у власти и их позиции довольно слабы.