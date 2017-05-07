Вашингтон, 7 мая, 2017, 08:36 — ИА Регнум. В центре столицы США накануне, 6 мая 2017 года, прошла акция «Бессмертный полк». Участники акции собрались в центре Вашингтона напротив Белого дома. Всего участников акции было около 200 человек, при этом среди них были американцы, предки которых принимали участие во Второй мировой войне.

ИА REGNUM «Бессмертный полк»

От Белого дома участники акции «Бессмертный полк» прошли к мемориалу Второй мировой войны, расположенном на Национальном Молле — главном проспекте страны. В ходе марша, участники исполняли песни военных лет, в частности, «Катюшу», «Смуглянку» и «Синий платочек».

Прохожие с большим интересом наблюдали за шествием. Суть акции им разъясняли граждане США, которые в этом году также приняли участие в шествии «Бессмертного полка» с портретами своих предков, воевавших в Европе и на Тихом океане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое шествие «Бессмертного полка» прошло в Тюмени в 2007 году, и называлось оно тогда «Парад Победителей». В современном виде движение «Бессмертный полк» возникло в 2011 году в Томске, а затем распространилось практически по всем городам России.

Сейчас народное движение охватывает 64 государства и территории. В 2016 году в акциях «Бессмертного полка» в России приняли участие 16 млн человек.