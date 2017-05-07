Ханой, 7 мая, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В центральной части Вьетнама произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает AFP.

Publicdomainpictures.net После столкновения

ДТП произошло сегодня утром в провинции Зялай, которая не считается туристической. Грузовой автомобиль врезался в едущий навстречу автобус, в котором находились 36 пассажиров и водитель.

В результате столкновения водитель автобуса и ещё 10 пассажиров погибли. О состоянии здоровья водителя грузовика не сообщается.

После столкновения пассажиры оказались заблокированными в салоне автобуса. Им пришли на помощь местные жители, которые помогли спасателям взломать двери автобуса.

Дорожно-транспортные происшествия в быстро развивающемся Вьетнаме, который обладает слабой дорожной сетью, к сожалению не редкость. Только в 2016 года в ДТП во Вьетнаме погибли около 9 тысяч человек.