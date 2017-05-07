Владивосток, 7 мая, 2017, 07:50 — ИА Регнум. В девяти районах Приморского края зафиксированы аварии на электросетях, возникшие из-за сильного ветра. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

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«Сейчас ремонтные работы ведутся в девяти муниципалитетах края. Основные причины отключений — перехлёст и обрывы проводов из-за сильного ветра. Сейчас в восстановлении энергоснабжения задействованы 14 аварийных бригад, более 20 единиц техники», — сказано в сообщении.

Планируется, что подача электроэнергии в обесточенные районы будет восстановлена в течение дня.

Синоптики предупреждают, что шквалистый ветер в Приморье сохранится в ближайшее время, что сильно усложняет работу аварийных бригад. Новые аварии не исключены.