Буэнос-Айрес, 7 мая, 2017, 06:22 — ИА Регнум.

В столице Аргентины появится площадь Российской Федерации. Соответствующий законопроект одобрило законодательное собрание Буэнос-Айреса, сообщают 7 мая «Вести».

Luis Argerich Буэнос-Айрес

Место для строительства уже выделено в районе Бельграно, где проживают граждане с доходами выше среднего.

Как пояснила председатель Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк, целью инициативы является укрепление связей между Россией и Аргентиной. Российская диаспора в стране насчитывает более 300 тысяч человек, что является рекордной величиной для стран Южной Америки.

Сообщается также, что именно выходцы из России существенно повлияли на развитие экономики Аргентины: почти 2/3 нынешнего объема сельхозпроизводства размещены на землях, освоенных иммигрантами из России.