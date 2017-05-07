Вашингтон, 7 мая, 2017, 06:03 — ИА Регнум.

Президент США Дональд Трамп был прав, назвав систему здравоохранения Австралии лучшей, чем американская. Об этом заявил сенатор от Демократической партии США Берни Сандерс, передает 6 мая агентство Reuters.

Whatmov Детская больница в Мельбурне

При разработке альтернативной системы здравоохранения республиканцам нужно взять в качестве модели аналогичную систему Австралии, считает левый политик Сандерс, участвовавший в кампании по выборам президента США 2016 года.

«Президент Трамп прав: австралийская система здравоохранения обеспечивает лучшую охрану здоровья своим гражданам, чем мы», — заявил сенатор на своей странице в Twitter.

Сандерс пояснил, что австралийцы могут рассчитывать прожить дольше, чем американцы, поскольку государство обеспечивает им лучшую защиту здоровья, тратя на медицинское обслуживание своих граждан в два раза меньше, чем в США.

Соответствующее заявление Сандерс сделал через два дня после того, как Трамп на встрече с австралийским премьер-министром Малкольмом Тернбуллом заявил, что австралийское здравоохранение лучше, чем в США.

Позже в Белом доме прокомментировали высказывание президента, подчеркнув, что это был всего лишь жест вежливости к союзнику. По словам представителей администрации президента, Трамп не намерен перенимать опыт Австралии в формировании системы здравоохранения.

Напомним, 4 мая Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену ключевой реформы предыдущего президента Барака Обамы в области здравоохранения (Obamacare) и замену её на новую программу. Отмена Obamacare была одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.