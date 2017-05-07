Аспен, США, 7 мая, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Злоумышленник порезал картину художника Кростофера Вула стоимостью около трех миллионов долларов. Подробности произошедшего 6 мая сообщает Vail Daily News.

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Неизвестный мужчина с бородой в черной одежде, черной кепке и темных очках вошел в картинную галерею города Аспен, штат Колорадо, около 16:00 4 мая. Вставив деревянный блок в дверной косяк входной двери, неизвестный проследовал прямо к картине Вула. Мужчина быстро сделал на картине два надреза ножевидным предметом, после чего вышел из здания. Все манипуляции, которые он выполнял одетой в перчатку кистью левой руки, заняли у преступника не более 15 секунд.

Полиции удалось проследить путь мужчины с помощью камер наружного наблюдения, однако через несколько кварталов его след терялся.

Опрос сотрудников ближайших магазинов и офисов также не принес никакого результата. Пока произошедший инцидент остается одним из самых загадочных преступлений в отношении объектов культуры. О мотивах злоумышленника остается только догадываться.

Картина Кристофера Вула «Без названия» была выставлена на продажу. Ее стоимость оценивалась в 2,95 млн долларов.