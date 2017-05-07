Париж, 7 мая, 2017, 05:02 — ИА Регнум. Поиски трех человек, подозреваемых в подготовке террористических актов на территории Франции накануне выборов, французская полиция начала в субботу, 6 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Rama Французские жандармы

«Вчера, 6 мая, французская полиция распространила ориентировку на трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта на французской территории», — цитирует агентство сообщение представителя национальной полиции Франции.

В причастности к подготовке терактов подозреваются двое граждан Бельгии: Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне — и гражданин Афганистана Забиулле Сарвари.

Информация о предполагаемых преступниках распространена по всем отделениям и социальным сетям.

Напомним, второй тур выборов президента Франции состоится в воскресенье, 7 мая. Гражданам страны предстоит выбрать между лидером «Национального фронта» Марин Лен Пен и ее соперником лидером партии «Вперед» экс-министром экономики Эммануэлем Макроном. В первом туре кандидаты набрали по 21,3% и 24,01% соответственно.