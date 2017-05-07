Москва, 7 мая, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Результаты первых матчей «Финала шести» мужской волейбольной Суперлиги, прошедших 6 мая в Москве.

Sportsatu.kz Волейбол

«Локомотив» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Сургутский район) 3:1 (29:31 25:17 25:14 25:22)

(29:31 25:17 25:14 25:22) «Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) 3:0 (25:16 25:22 40:38)

Теперь 7 мая в Группе А новосибирский «Локомотив» сыграет с «Зенит-Казанью», а в Группе Б «Белогорье» — с московским «Динамо».

Ход борьбы в «Финале шести» мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.