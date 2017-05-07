Линчёпинг, Швеция, 7 мая, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Результат отборочного матча на Евро-2018 по гандболу в 6-й группе, состоявшегося 6 мая в шведском Линчёпинге.

Steindy Гандбол

Сборная Швеции — Сборная России 25:21 (10:11 15:10)

Матч получился более упорным, чем предыдущая встреча в Санкт-Петербурге. Россияне даже вели после первой половины встречи, но класс и опыт шведов сказался уже в начале второго тайма. Однако шансы на попадание на Евро к сборной России остаются. Для этого надо обыграть 14 июня Словакию в гостях и 17 июня Черногорию дома. Это сложно, но возможно.

Положение команд в отборочных группах к Чемпионату Европы 2018 года по гандболу можно посмотреть здесь.