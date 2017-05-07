Киев, 7 мая, 2017, 04:36 — ИА Регнум. В одном из корпусов распложенного в Киеве Лукьяновского следственного изолятора произошло возгорание, вскоре перекинувшееся на крышу здания. Об инциденте 7 мая сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление Центра Национальной правозащиты.

Artemka Лукьяновский СИЗО

Сообщается, что возгорание произошло в ночь с 6 на 7 мая в корпусе для несовершеннолетних. Очевидцы с места события передают об открытом горении на крыше здания.

«Причины пожара неизвестны, но на видео с места происшествия слышно, как заключенные выкрикивают слово «амнистия», — сообщают очевидцы.

По данным правозащитников, в исправительных учреждениях Украины не раз выявлялись ненадлежащее условия содержания заключенных, сопряженные с серьезными нарушениями их прав.