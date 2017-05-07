Киев, 7 мая, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Незаконное перемещение через российско-украинскую границу партии сала, которое планировали совершить двое граждан Украины, было предотвращено на пропускном пункте в Харьковской области. Об этом 6 мая сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины.

Roland Geider (Ogre) Сало

Как пояснили в пресс-службе ведомства, на переходе между селами Отрадное (Украина) и Новопетровка (РФ) пограничники задержали двух граждан Украины, которые намеревались на автомобиле ВАЗ провести через российско-украинскую границу девять мешков сала общим весом почти 200 кг.

При задержании нарушители оказали сопротивление, в связи с чем на них был оформлен еще один протокол о «злостном неповиновении военнослужащим». Контрафактный продукт изъяли.

Кроме сала, нарушители пытались незаконно ввести в РФ запчасти к автомобилю. Стоимость конфискованного товара составила около 50 тысяч гривен (110 тысяч рублей).