США, 7 мая, 2017, 03:44 — ИА Регнум.

Жители города Сент-Джордж, штат Джорджия, вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы пожара, начавшегося месяц назад на территории заповедника Окефеноки. Об этом 6 мая сообщает телеканал CBS.

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Всего эвакуировано более двух тысяч жителей штата. Пункт временного размещения организован в начальной школе Фолкстона.

Сообщается, что источником пожара, возникшего на территории заповедника Окефеноки 6 апреля, стал удар молнии.

Из-за установившейся в регионе сухой погоды и сильных приземных ветров, распространение огня очень тяжело контролировать, и он охватывает все новые и новые территории. По состоянию на 17:00 (местного времени) 6 мая, площадь пожара составляет 118, 79 тысячи акров (более 480 кв. км).

В течение ближайших трех суток, синоптики не прогнозируют улучшения погодных условий, в связи с чем возможен рост охваченных пламенем территорий.