Красногорск, 7 мая, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Результаты очередных матчей четвертьфинальных серий Единой Лиге ВТБ, которые состоялись 6 мая в Химках и Риге.

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«Химки» (Химки) — «Енисей» (Красноярск) 109:81 (22:24 30:18 31:22 26:17), счёт в серии 2:0

(22:24 30:18 31:22 26:17), счёт в серии ВЭФ (Рига, Латвия) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 51:92 (25:29 9:23 9:16 8:24), счёт в серии 0:3

«Химки» сделали второй шаг к победе в четвертьфинальной серии над красноярским «Енисеем». «Зениту», прошедшему в полуфинал после трёх подряд побед над рижским ВЭФом, скорее всего предстоит встреча именно с «Химками».

Третий матч четвертьфинальной серии между «Химками» и «Енисеем» пройдёт в Красноярске 9 мая.

Вторые матчи в парах ЦСКА — «Астана» и «Локомотив-Кубань» — УНИКС пройдут завтра, 7 мая.

Положение команд в четвертьфиналах Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.