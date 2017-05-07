Майдугури, Нигерия, 7 мая, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Боевики террористической исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили из плена несколько десятков нигерийских школьниц. Об этом 6 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на не пожелавшего назваться министра правительства Нигерии.

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«Девушки были освобождены путем переговоров с правительством», — заявил источник.

Сообщается, что освобождены из плена 82 девочки. Между тем, согласно распространяемой в соцсетях информации, число освобожденных составило от 50 до 62 человек.

Пока девочки находятся в расположенном на границе с Камеруном населенном пункте Банки. После первых медицинских осмотров, бывшие пленницы отправят в столицу штата Борно Майдугури.

Ранее сообщалось, что порядка 220 школьниц были похищены террористами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Чибок в апреле 2014. Части из них, около 60 человек, вскоре удалось сбежать. Более 20 человек удалось освободить благодаря усилиям международной организации «Красный Крест», однако большая часть похищенных по-прежнему оставалась в плену террористов.

Боевики террористической исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), название которой буквально означает «западное образование — грех», периодически осуществляют устрашающие акции на северо-востоке Нигерии, организуя вооруженные нападения на населенные пункты и устраивая террористические акты.

Похищенные девочки Чибока стали одним из самых громких свидетельств насилия со стороны исламистов в Нигерии.