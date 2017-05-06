Сан-Диего, США, 7 мая, 2017, 02:24 — ИА Регнум. Офицеры полиции Сан-Диего, штат Калифорния, застрелили 15-летнего подростка на стоянке местной школы. Об этом со ссылкой на информацию отдела полиции сообщает 6 мая американская телекомпания NBC.

Pixabay.com Выстрел

Как стало известно, наряд полиции прибыл на стоянку местной школы по вызову неизвестного молодого человека: некто позвонил по телефону и попросил проверить находившегося там несовершеннолетнего. Правоохранители предполагают, что 15-летний ученик сам позвонил в полицию и сообщил о себе в третьем лице.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили стоящего на стоянке молодого человека. По словам офицеров, юноша вытащил оружие и направил его на одного из полицейских. Стражи порядка несколько раз попросили нарушителя бросить оружие и, после того как подросток отказался выполнять их требования, произвели несколько выстрелов.

От полученных огнестрельных ранений молодой человек скончался в реанимации ближайшей клинике, куда он был доставлен полицейскими.

Как позже выяснилось, находившееся в руках у подростка оружие оказалось полуавтоматическим пневматическим пистолетом.

Ведется расследование. Как сообщил представитель полиции Сан-Диего Майк Холден, показания офицеров будут сверены с видеозаписями имеющихся у них видеокамер.