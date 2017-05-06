Киев, 7 мая, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Аккредитованных Киевом на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» российских журналистов не пустят в страну в том случае, если выяснится, что они «незаконно посещали украинский Крым». Об этом депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил 7 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Pixabay.com Запрет на въезд

«Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая Украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны <орфография автора сохранена — ред.>», — заявил украинский депутат.

Таким образом Геращенко прокомментировал отказ во въезде на Украину российскому фотокорреспонденту Рамилю Ситдикову. Несмотря на имеющуюся у представителя СМИ аккредитацию, таможенные службы выдали ему постановление об отказе во въезде «в связи с неподтвержденной причиной приезда».

«Первый пошёл! — комментирует произошедшее Геращенко. — Обратно на север, по проторенной Лолитой Милявской дорожке».

Ранее сообщалось, что фотограф МИА «Россия сегодня» Рамиль Ситдиков не получил разрешения на въезд в страну от украинских пограничников, несмотря на полученную по всей форме аккредитацию представителя СМИ.