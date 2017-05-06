Додома, 7 мая, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Школьный автобус разбился при падении в ущелье на севере Танзании. Все 35 человек, находившихся в салоне, погибли, сообщает 6 мая агентство Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.

Hans Силует автобуса

Крушение произошло около 09:30 субботы, 6 мая. Жертвами аварии стали 32 школьника, два учителя и водитель автобуса. Основная масса погибших — ученики местной начальной школы в возрасте от 12 до 13 лет.

«Авария произошла, когда автобус спускался на крутом холме в дождливых условиях», — пояснил представитель местного отдела полиции Чарльз Мкумбо.

Президент Танзании Джон Магуфули назвал произошедшее национальной трагедией.

Местные власти выясняют причины и обстоятельства аварии.

Дороги Танзании остаются одним из самых опасных мест в стране. Согласно сообщению правительства, только за 2014−2016 годы в дорожно-транспортных происшествиях погибли около 11 тысяч человек.