Каракас, 7 мая, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро следует не подавлять акции протеста, а, напротив, прислушаться к мнению народа. С таким заявлением относительно нового этапа эскалации политического кризиса в Венесуэле высказалась постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, сообщает 6 мая Russia Today.

Jamez42 Венесуэла. Противостояние

«Игнорирование Мадуро фундаментальных прав своего народа усилило политический и экономический кризис в стране», — заявила постпред США.

Кроме того, Хейли призвала немедленно освободить всех политических заключенных страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая прокуратура Венесуэлы опубликовала данные, согласно которым за месяц акций протеста в стране погибли 35 человек и более 700 пострадали. Новый виток противостояния оппозиции правительству страны начался после объявления Николасом Мадуро о созыве учредительного собрания.

Оппозиция считает, что президент покушается на конституцию Венесуэлы, наследие предыдущего президента страны Уго Чавеса. Между тем вышедшие на улицы по призыву оппозиционеров протестанты в одном из городов 6 мая разрушили памятник Чавесу: повалив статую, демонстранты подожгли ее. Никаких официальных комментарием по этому поводу пока не поступало.

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