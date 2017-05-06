Санкт-Петербург, 7 мая, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Болельщики футбольного матча «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Терек» (Грозный) станут первопроходцами нового Яхтенного моста, который связал южную часть Приморского района с Крестовским островом Петербурга. По новому пешеходному мосту через Большую Невку болельщики смогут примерно за 20 минут пешком прийти к стадиону «Санкт-Петербург Арена», известному ранее как «Зенит-Арена». О том, как еще добраться на стадион, сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Яхтенный мост к стадиону на Крестовском острове

Футбольный матч «Зенит» — «Терек» начнется 7 мая в 19:00. Он станет вторым официальным матчем на новом стадионе в Петербурге. Первый тестовый матч на «Санкт-Петербург Арене» состоялся 22 апреля, тогда «Зенит» принимал «Урал».

И власти Северной столицы, и ФК «Зенит» призвали болельщиков отказаться от планов приехать на матч на своих автомобилях: проезд автотранспорта будет запрещен, за исключением машин со спецпропусками. «На улицах Крестовского острова будет ограничено движение и запрещена остановка. Транспортные средства, нарушившие данные правила, будут эвакуированы», — говорилось в сообщении на сайте клуба.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рекомендовали болельщикам-автомобилистам оставить свои машины на парковках в районе парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе, а далее двигаться пешком к стадиону по новому Яхтенному мосту. По пешеходному мосту пойдут также болельщики, которых к Яхтенной улице довезут трамваи: их движение будет усилено.

Водители с ограниченными физическими возможностями смогут припарковать свои автомобили с соответствующими опознавательными знаками на Петровской площади (Петровский остров), а до стадиона их доставит специально оборудованный автобус.

Для болельщиков, которые будут добираться на стадион общественным транспортом, 7 мая будут действовать сразу несколько альтернативных маршрутов.

Можно приехать на станцию метро «Крестовский остров» и далее пешком дойти до стадиона через главную аллею Приморского парка Победы. Длина пути от метро составит около 2 км, время движения — около 25 минут. Однако вход и выход на этой станции в день матча будут ограничены, поэтому болельщикам лучше использовать и другие варианты.

Наиболее удобным вариантом будет проезд на автобусах-шаттлах, которые бесплатно доставят болельщиков к стадиону от станций метро «Петроградская», «Выборгская», «Площадь Восстания» и «Чкаловская». Челноки начнут работу за 3 часа до начала игры и закончат через 3 часа после матча. Во время матча автобусы не работают.

После окончания матча вход на станцию метро «Крестовский остров» будет ограничен, поэтому болельщикам вновь предложат проехать к другим станциям метро на автобусах-шаттлах от автобусной станции на Крестовском острове (к станциям «Петроградская» и «Выборгская») и от пересечения Морского проспекта и Прожекторной улицы (к станции «Чкаловская»). Проезд на всех автобусах-челноках будет бесплатным.

Как сообщили в Смольном, на матч «Зенит» — «Терек» ожидается прибытие около 31 тысячи болельщиков.

Что же касается Яхтенного моста, то после сегодняшнего матча его вновь временно закроют, чтобы окончательно открыть для эксплуатации в конце мая, в преддверие Дня рождения Санкт-Петербурга.