Абу-Даби, 7 мая, 2017, 05:00 — ИА Регнум. С этой целью предлагается ни много ни мало, доставить один из айсбергов «без пользы дрейфующих возле Антарктиды». Огромная масса льда должна будет охлаждать воздушные массы, движущиеся над пустыней и превратить ее в итоге в плодородную почву. Охлажденный айсбергом воздух вызовет накопление в атмосфере дождевых туч, которые станут проливаться ливнями над южной частью Аравийского полуострова и прилегающей к ней акваторией Персидского залива. Все это может привести к значительным изменениям климата в регионе.

AWeith Айсберг

Кроме того, заказчики проекта рассчитывают сделать айсберг «домашним», постоянно находящимся в заданной точке неподалеку от побережья эмирата Эль-Фуджайра. Ледяную глыбу, по мысли проектантов, можно будет использовать и как «аттракцион, какого нигде в мире еще не было».

Айсберг планируется начать буксировать уже в первые дни 2018 года, а к декабрю доставить льдину до места назначения. Авторы проекта умалчивают о том, как они собираются решать проблему неизбежного таяния льдины, ведь температура воды в Персидском заливе намного выше, чем в антарктической акватории, а уж о разнице температур воздуха и говорить не приходится. Скорей всего арабские заказчики имеют дело с новой версией Илона Маска, представшего им в образе National Advisor Bureau Limited, обещающей «любой каприз за ваши деньги»: организуем вам непрерывную круглогодичную транспортировку айсбергов из Антарктиды к берегам ОАЭ.

О реакции соседних стран на проект пока ничего не известно.

Антарктический лед — крупнейший «склад» пресной воды на земле. По данным ученых в этих льдах содержится 70% запасов пресной воды всей планеты.