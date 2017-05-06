Мадрид, 6 мая, 2017, 23:08 — ИА Регнум. «Глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европейском Университете Флоренции, заявил, что «английский язык медленно, но верно теряет значение в Европе», — отмечает газета. — Именно поэтому он предпочел выступать в Италии на французском и обсуждать будущее ЕС тоже на языке Вольтера, подчеркнув, что «считает необходимым говорить именно на этом языке перед вторым туром выборов во Франции».

Kremlin.ru Жан-Клод Юнкер

«Брексит — это не небольшое событие, а трагедия на самом деле. Это Британия отказывается от Евросоюза, а не ЕС от Британии. Те, кто считает, что нации снова должны замкнуться в себе, обособиться и вернуться к своим корням, мыслят несовременно и неправильно. Нужно наоборот, сливаться, укрупняться, переплетаться и взаимообогащаться», — цитирует издание Юнкера.

Таким образом, сам того не ведая, Юнкер девальвировал национальные ценности, о поддержке которых все время говорят лидеры ЕС.