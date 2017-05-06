«Украина внесла в «чёрный список» Сигала за то, что он хвалил Путина»
Лондон, 6 мая, 2017, 22:59 — ИА Регнум. «Как выяснилось, голливудская звезда Стивен Сигал представляет угрозу для Украины, — пишет СМИ. — В качестве объяснения причин, по которым СБУ внесла его имя в черный список (персон, которым запрещен въезд на территорию незалежной), спесцслужба указала, что «американский актер совершил общественно опасные действия, которые противоречат интересам поддержания безопасности Украины».
Конкретных злодеяний Сигала, направленных против Киева британской газете обнаружить, правда, не удалось, поэтому пришлось исходить из того, чем богаты: на основе имеющихся в распоряжении Independent данных, был сделан вывод, что «общественно-опасными действиями» Сигала следует признать то, что «он неоднократно в прошлом хвалил Путина, называя его одним из великих мировых лидеров», а также «выступал на концерте пророссийских сепаратистов на байкерской встрече в Севастополе» и заявлял, что «в России он чувствует себя как дома, хотя переезжать насовсем из Штатов не собирается».
Издание отмечает, что в черном списке Украины значатся около 500 деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию государства со столицей в Киеве. Среди этих пяти сотен и Жерар Депардье, который, как и Сигал, получил российское гражданство.