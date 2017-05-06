Лондон, 6 мая, 2017, 22:59 — ИА Регнум. «Как выяснилось, голливудская звезда Стивен Сигал представляет угрозу для Украины, — пишет СМИ. — В качестве объяснения причин, по которым СБУ внесла его имя в черный список (персон, которым запрещен въезд на территорию незалежной), спесцслужба указала, что «американский актер совершил общественно опасные действия, которые противоречат интересам поддержания безопасности Украины».

Цитата из к/ф «Над законом». Реж. Эндрю Дэвис. 1988. США Стивен Сигал

Конкретных злодеяний Сигала, направленных против Киева британской газете обнаружить, правда, не удалось, поэтому пришлось исходить из того, чем богаты: на основе имеющихся в распоряжении Independent данных, был сделан вывод, что «общественно-опасными действиями» Сигала следует признать то, что «он неоднократно в прошлом хвалил Путина, называя его одним из великих мировых лидеров», а также «выступал на концерте пророссийских сепаратистов на байкерской встрече в Севастополе» и заявлял, что «в России он чувствует себя как дома, хотя переезжать насовсем из Штатов не собирается».

Издание отмечает, что в черном списке Украины значатся около 500 деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию государства со столицей в Киеве. Среди этих пяти сотен и Жерар Депардье, который, как и Сигал, получил российское гражданство.