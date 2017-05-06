Тель-Авив, Израиль, 6 мая, 2017, 22:24 — ИА Регнум. Турист из России погиб во время купания в Мертвом море в Израиле. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель посольства РФ в стране.

Israeli Ministry of Tourism Мёртвое море

«Мы подтверждаем гибель россиянина, — сказал источник в посольстве. — Наши сотрудники предпринимают все необходимые меры в этой связи».

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее ряд местных СМИ сообщил о смерти 67-летнего мужчины, тело которого нашли на пляже возле Мертвого моря.