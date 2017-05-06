Астана, 6 мая, 2017, 21:42 — ИА Регнум. 6 мая президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, «стороны обсудили текущие вопросы и перспективы межгосударственного сотрудничества в сфере обороны».

Akorda.kz Сергей Шойгу беседует с Нурсултаном Назарбаевым

Такое короткое сообщение об обсуждаемых во время встречи вопросах оставляет много простора для размышлений. Судя по фотографии, на встрече также присутствовали руководитель Администрации президента Адильбек Джаксыбеков и министр обороны Сакен Жасузаков. Скорее всего, речь шла об укреплении сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ и Единой системы ПВО. Не исключено, что обсуждался вопрос покупки новой военной техники.

Напомним, что в настоящее время Казахстан закупает у России:

Военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А 4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М До 30 единиц многофункциональных истребителей Су-30СМ

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