Санкт-Петербург, 6 мая, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Несколько надводных кораблей и подводная лодка, зашедшие ранее в Санкт-Петербург для участия в военно-морской части парада в честь Дня Победы, 6 мая неожиданно покинули свои стоянки в акватории Невы. Это вызвало удивление горожан.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ракетный катер в Неве

Как сообщают СМИ, также вышли в море из Кронштадта корабли Ленинградской военно-морской базы, в том числе те, что еще не успели прийти в Неву, чтобы занять свое место в парадном строю.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, «корабли не примут участия в Параде Победы 9 мая по объективным причинам».

Представители пресс-служб ВМФ и ЗВО в настоящий момент недоступны для комментариев.

Предполагалось, что в День Победы в городе на Неве будет задействовано 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота.

Как сообщала ранее пресс-служба ЗВО, в ночь на 3 мая подводная лодка «Колпино», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Зеленодольск» зашли в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В течение последующих трех дней еще семь кораблей должны были занять свои места в акватории Невы. Среди них корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Ливень» и «Серпухов», ракетный катер «Моршанск», десантный катер «Лейтенант Римский-Корсаков» тральщики «Александр Обухов» и РТ-57.

Помимо кораблей Ленинградской военно-морской базы, несколько кораблей должны были прийти в Петербург из Балтийска, где расположена главная база Балтфлота.

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Военно-морской парад, посвященный Дню Победы, должен был начаться в 9:00 9 мая. До этого времени, отмечали в пресс-службе ЗВО, военные моряки должны были подготовить свои корабли к праздничным мероприятиям, а также провести тренировки военно-морского парада.

Военный парад на Дворцовой площади Санкт-Петербурга начнется в 10 часов утра 9 мая. В нем примут участие около ста единиц боевой техники. Среди них будут оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», а также новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400. Впервые в новейшей истории города парад будет сопровождаться пролетом десятков военных самолетов и вертолетов.