Париж, 6 мая, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Закон, который запрещает брать на работу моделей со слишком низким весом, вступил в силу во Франции. Об этом, как передает ВВС, заявила министр здравоохранения страны Марисоль Турэн.

Julia Kishkaruk Худые модели

«Мера продиктована заботой о здоровье как самих моделей, так и остальных граждан, прежде всего молодых женщин», — говорит она.

Турэн добавила, что нереалистичные стандарты развивают во многих девушках комплекс неполноценности и приводят к хроническому недоеданию.

Согласно новым правилам, при приеме на работу теперь молодые девушки будут обязаны предоставить медицинскую справку, подтверждающую их общее физическое здоровье с учетом индекса массы тела.

Работодателям, не соблюдающим закон, будет грозить штраф на сумму до 75 000 евро или тюремное заключение на срок до 6 месяцев.

Ранее аналогичные законы были приняты в других странах, в частности, в Италии, Испании и Израиле.