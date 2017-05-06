Льеж, Бельгия, 6 мая, 2017, 20:50 — ИА Регнум. 81-летний французский актер Ален Делон планирует завершить карьеру осенью 2017 года, снявшись в своем последнем фильме. Об этом сам артист сообщил во время церемонии в его честь в рамках фестиваля детективного кино в бельгийском Льеже.

Georges Biard Ален Делон. 2010

«Как боксер не хочет проводить ни одного лишнего поединка, так и я не хочу сниматься в лишних фильмах», — цитирует Делона Deutsche Welle.

Картина, в которой легенда мирового кино сыграет свою последнюю роль, расскажет об истории любви между двумя пожилыми людьми. Партнершей легенды французского кино станет Жюльетт Бинош.

Съемки картины начнутся осенью текущего года.