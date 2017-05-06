Автомобиль сбил двух пешеходов на востоке Москвы
Москва, 6 мая, 2017, 20:28 — ИА Регнум. На востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека (мужчина и 10-летний ребенок). Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Автомобиль
Инцидент произошел в субботу, 6 мая, в районе д. 14 по проспекту Буденного.
«Водитель автомобиля Toyota сбил двоих пешеходов, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, один из них — 10-летний ребенок».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.