Москва, 6 мая, 2017, 20:28 — ИА Регнум. На востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека (мужчина и 10-летний ребенок). Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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Инцидент произошел в субботу, 6 мая, в районе д. 14 по проспекту Буденного.

«Водитель автомобиля Toyota сбил двоих пешеходов, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, один из них — 10-летний ребенок».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.