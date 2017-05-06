Париж, 6 мая, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Скандальный французский журнал Charlie Hebdo опубликовал на своем официальном интернет-сайте карикатуру на кандидатов в президенты страны Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

На картинке, выложенной в разделе «Рисунок дня», кандидаты на высший политический пост страны изображены в виде собак: экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон в образе довольного пуделя, а лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен — грустного английского бульдога.

Надпись, сопровождающая карикатуру, гласит: «Макрон в Елисейском дворце».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля 2017 г. По итогам голосования победу одержали лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон.

Второй тур президентских выборов состоится в стране 7 мая.

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