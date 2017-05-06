Будапешт, 6 мая, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Два судна, принадлежащие Украинскому Дунайскому пароходству (УДП), столкнулись в территориальных водах Венгрии. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

ЧП произошло в пятницу, 5 мая, на 1730-м км реки Дунай.

«При расхождении грузовой теплоход «Иркутск» левым бортом секции УДП-442 своего каравана навалил на левый борт пассажирского теплохода «Молдавия», — отмечается в сообщении.

По последним данным, в результате ЧП никто из людей не пострадал. Загрязнения окружающей среды и протечки корпусов нет, суда не утратили мореходных качеств.

В настоящее время власти Венгрии занимаются расследованием данного инцидента.