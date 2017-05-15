Москва, 15 мая, 2017, 11:17 — ИА Регнум. В книжные магазины России поступила «Баллада солёного моря», книга Уго Пратта о полюбившемся многим искателе приключений Корто Мальтезе, выпущенная Санкт-петербургским издательством «Бумкнига». Комикс доступен в двух форматах: цветном и черно-белом. ИА REGNUM публикует фрагмент романа.

Издательство «Бумкнига» Обложка книги Уго Пратта «Корто Мальтезе. Баллада солёного моря»

Произведение о Корто выходит в России всего третий раз. Несмотря на это, знаменитый персонаж может похвастать большим количеством поклонников не только в Европе, но и в нашей стране.

«В контексте произведений Уго Пратта интересно то, что он стал своего рода проводником в мировую культуру аргентинской школы комикса, которая вывела рисованные истории на новый уровень, — комментирует Михаил Заславский, специалист в области комиксов. — Причём, достигли они этого не за счёт каких-либо формальных экспериментов, а благодаря использованию более сложной драматургии, обращению к более серьёзным и общечеловеческим темам, чем те, что можно было встретить тогда в американских и европейских комиксах».

Vasile Cotovanu (vasile23) Статуя Корто Мальтезе в Ангулеме (Франция)

В этом году Корто Мальтезе как персонажу исполняется 50 лет, а как герою — целых 130! По официальной биографии, которой наделил моряка Уго Пратт, он родился 10 июля 1887 года. Кроме того, в июне исполнится 90 лет со дня рождения самого автора.

В рамках фестиваля «КомМиссия» 20 мая в 14.00 в Российской государственной библиотеке для молодежи пройдет презентация «Баллады солёного моря». «Бумкнига» планирует издать на русском языке и другие тома о Корто Мальтезе.